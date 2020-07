Atalanta, Gasperini: "Vogliamo chiudere la stagione con un nuovo record"

Gian Piero Gasperini, ha parlato al sito ufficiale dell'Atalanta, al termine della vittoria in rimonta per 2-1 contro il Parma al Tardini: "E' stata una vittoria voluta nel secondo tempo. Ribaltata una partita difficile. Forse è stata la peggiore partita che abbiamo fatto nel primo tempo. Sembrava ci fosse molta fatica, non il solito spirito, invece abbiamo reagito molto bene e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo".

La bella punizione di Malinovskyi, il gol fantastico del Papu: due prodezze per la vittoria?

"Noi abbiamo queste risorse. Si vedeva che la squadra era un'altra rispetto al primo tempo. La fiducia cresce quando gioca così. Potevamo fare gol in più occasioni. Quando la squadra si distende riesce a creare.

Il record di oggi è quello delle vittorie in trasferta in una singola stagione.

"E' una squadra che merita di avere record in solitaria. Speriamo che in futuro vengano battuti ancora perché significherebbe essere ancora più forti".

Ora vi aspetta una partita bellissima per chiudere una stagione grandiosa.

"E' una partita decisiva, siamo arrivati tutti lì vicinissimo. Giocheremo in contemporanea e si può passare dal secondo al quarto posto in un niente".

Si può parlare di grande Atalanta?

"Lo dicono i numeri che è una grande Atalanta. Per questo vorremmo chiuderla con un nuovo record. Sarebbe un coronamento di un anno strano, con un'interruzione incredibile e il rammarico più grande è quella di non aver potuto condividere questa stagione unica con il nostro pubblico".