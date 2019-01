© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Raisport, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato della sfida di domani contro il Cagliari. E non solo: "La Coppa Italia è l’altro modo che abbiamo per tornare in Europa League, ma arrivarci attraverso il campionato è più facile. Juve? Ne faremmo a meno ma del resto siamo capitati ancora nella stessa parte del tabellone. La speranza è di giocarci comunque, il 30 del mese, a casa nostra. Siamo fiduciosi di poter affrontare la sfida al meglio delle nostre possibilità. La pausa toglie sempre un po’ a tutti, ritmo compreso. Ma vale anche per il Cagliari: in questo senso la Coppa può essere utile per prepararsi al campionato. Ci aspetta una partita difficile perché ritengo il Cagliari un’ottima squadra anche se un po’ attardata in classifica rispetto alle potenzialità e rispetto anche a quello che abbiamo visto qui all’andata. Però per noi è una partita secca da giocare in trasferta, andiamo con l’intenzione e la fiducia di poter passare il turno".