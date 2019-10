Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato della condizione del suo attacco, orfano di Duvan Zapata dopo l'infortunio con la Colombia. "Chiaro che un giocatore come Zapata ci possa mancare, a Roma abbiamo sopperito molto bene. Ci manca un'alternativa in più, o in campo da subito o durante la partita. Almeno finora siamo stati fortunati, però abbiamo le risorse per potere sopperire. Muriel? Ha avuto qualche acciacco, al ginocchio, più la convocazione in Nazionale, la tonsillite. Sabato ha giocato e fatto bene, è pronto".