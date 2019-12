Atalanta, Gasperini: "Zapata è in Spagna. Gomez? Vedremo oggi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico, dell'Atalanta, ha analizzato il match di domani contro l'Hellas Verona. Ecco le parole del tecnico nerazzurro durante la conferenza stampa sulle condizioni fisiche di Duvan Zapata e Alejandro Gomez: "Zapata dovete chiedere ai medici, è a Siviglia e si sta curando. C'è disparità di diagnosi, se uno dice sei guarito e l'altro no inizi a girare per il mondo, io posso aggiungere davvero poco. In questo momento non è a disposizione della squadra. Gomez ha preso una brutta contusione a Brescia, gli ha condizionato tutta la settimana. Sta meglio, oggi vediamo".

Il tecnico nerazzurro non si è voluto sbilanciare sull'attaccante colombiano: "È difficile, è un aspetto medico. Non posso fare delle diagnosi, nessuno pensava questo. Io non mi sbilancio, le previsioni sono quelle. Tutti eravamo certi che tornasse, non posso fare previsioni".