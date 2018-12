© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibili partenze, alcune anche a sorpresa, per l'Atalanta nel mese di gennaio. Secondo l'edizione de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, potrebbero lasciare la Dea il centrocampista Mario Pasalic e l'esterno d'attacco Emiliano Rigoni. In rampa di lancio Gianluca Mancini, blindato però dalla formazione di Gasperini, partiranno Luca Valzania e Marco Tumminello: piacciono entrambi al Lecce.