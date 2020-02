Atalanta-Genoa, gol ed emozioni a Bergamo: il primo tempo finisce 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una festa del gol, un primo tempo da applausi a scena aperta: Atalanta-Genoa, mentre le squadre si avviano negli spogliatoi, è stata questo. Al termine dei primi minuti, il risultato è infatti sul 2-2, grazie alle reti di Toloi e Ilicic da un lato, Criscito e Sanabria dall'altro. Al di là delle quattro marcature, in una partita fatta di tanti capovolgimenti di fronte e un ritmo incessante, sono stati i ribaltamenti del risultato a far divertire. Tra prodezze degli attaccanti e leggerezze delle difese, entrambe rivedibili: al Gewiss Stadium abbiamo visto una prima frazione di gioco caratterizzata dai fuochi d'artificio. E conclusa, appunto, con due gol per parte.

TOLOI SBLOCCA SUBITO, CRISCITO PAREGGIA SU RIGORE -

Grande avvio dell'Atalanta, pericolosa nei primissimi minuti con Gomez, Pasalic e Zapata. Al dodicesimo minuto di gioco, arriva l'1-0: corner del Papu, torre area di Duvan per Toloi, che accorre sul secondo palo e di testa batte Perin. La risposta del Genoa non si fa attendere: Hateboer atterra Sturaro in area, dal dischetto si presenta capitan Criscito, che dimentica il rigore sbagliato contro la Fiorentina e le voci sul passaggio ai viola per spiazzare Gollini, siglando l'1-1.

VANTAGGIO GENOA CON SANABRIA, PARI ILICIC -

Come un perfetto specchio, la seconda metà del primo tempo ha un andamento esattamente opposto. Perché a portarsi avanti questa volta sono gli ospiti, con la rete di Antonio Sanabria: tutto nasce da un bel break offensivo di Biraschi, culminato nel traversone dalla destra di Sturaro per lo stacco imperioso del centravanti spagnolo. Tempo due minuti, ed ecco il pareggio: Zapata travolgente a sinistra mette un cross teso a centro area. Masiello copre il primo palo, Criscito è in ritardo nella chiusura su Ilicic. Che, tutto solo, può battere Perin per il 2-2 siglando il 14° gol in questo campionato: è record personale. Finisce qui? Non proprio, perché lo stesso Ilicic potrebbe bissare subito, ma si addormenta palla al piede in area. Ci sarà tempo nella ripresa per continuare a dare spettacolo.