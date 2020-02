Atalanta-Genoa, il match delle emozioni: Gasp ritrova subito Masiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calcio si sa, vive di emozioni. Il calendario, poi, ha deciso di giocare uno scherzetto a Gian Piero Gasperini e Andrea Masiello. I due si conoscevano già ai tempi del Genoa, poi si sono ritrovati nei migliori anni con l'Atalanta. L'addio - anche un po' inaspettato nella parte finale di questo mercato - e le lacrime del difensore, il saluto carico di significati da parte del tecnico degli orobici: un coacervo di emozioni prima di un match comunque importante dal punto di vista della classifica. Oggi i due si ritroveranno subito, ma dalla parte opposta della barricata.

I padroni di casa devono vincere per continuare la corsa Champions, i rossoblù hanno bisogno di punti per la salvezza: affari di campo, ma senza dimenticare l'aspetto emozionale.

IL PASSATO DEL GASP - 186 presenze dal 10 luglio 2006 fino all'8 novembre 2010. Poi da settembre 2013 al 14 giugno 2016, con altre 111 presenze sul palmares, per un totale di 297 gare ufficiali come allenatore del Genoa. Non può essere una semplice partita per Gian Piero Gasperini che ha legato il suo nome alla compagine rossoblù, con tanti ottimi risultati conseguiti in quasi 300 partite. Con il Grifone la vera sorpresa, con l'Atalanta la consacrazione definitiva nel calcio italiano ed europeo: il presente di Gasperini è a Bergamo (probabilmente anche il futuro), ma il passato non può essere cancellato.

MASIELLO SUBITO DA EX - Dopo otto stagioni e mezzo Andrea Masiello ha lasciato l'Atalanta per sposare il progetto del Genoa. Anche qui il calendario non ha avuto pietà delle emozioni, mettendo di fronte l'ex numero 5 e i tifosi con cui ha pianto e gioito in tantissime occasioni. Difficile rimanere impassibili dopo 187 presenze e dieci gol con la maglia degli orobici, il Gewiss Stadium darà il giusto tributo ad un giocatore che ha contribuito all'ascesa della Dea. Partita ricca di spunti e carica di sentimento, anche perché il calcio senza emozioni non assumerebbe gli stessi contorni.