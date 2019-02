Atalanta, già mossi i primi passi per Inglese. E il Napoli apre all'addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di fronte al Napoli oggi ci sarà Roberto Inglese, attaccante di proprietà azzurra che tanto bene sta facendo al Parma. E il suo futuro potrebbe essere ancora altrove. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, l'Atalanta si è già mossa per regalare l'attaccante ex Chievo a Gasperini e rimpiazzare Duvan Zapata, che molto probabilmente in estate andrà via verso una big. De Laurentiis ha già aperto, ascoltando proposte.