Atalanta, gioventù e qualità: occhi su Montolivo, Marcao e Llorente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sogna in grande, non solo per la Champions League. Sarà un'estate caldissima per tanti motivi in casa Atalanta, la priorità è ovviamente lo stadio pronto per la competizione europea più ambita. Ma il terzo posto ottenuto nello scorso campionato dà quell'appeal internazionale che mancava alla Dea, soprattutto in chiave mercato. Nelle ultime ore si sono accavallate le ipotesi di mercato, tra ritorni e giovani promesse.

L'indiziato numero uno è Riccardo Montolivo, svincolatosi dal Milan: il centrocampista tornerebbe volentieri a Bergamo e inevitabilmente può dare il giusto mix di esperienza e qualità al centrocampo nerazzurro. Ma non solo, ricordiamo che bisogna far rifiatare De Roon e Freuler, in una stagione che potrebbe essere ancora più lunga del previsto. Tre anni in nerazzurro, 73 presenze e 7 gol: i numeri ci sono e il centrocampista azzurro potrebbe chiudere la sua carriera a Bergamo.

Spazio anche alle giovani promesse come Skov e Marcao. L'attaccante del Copenaghen è un'ala ma può rientrare nei piani di Gasperini. Il difensore brasiliano può fare sia il difensore centrale che il centrocampista: un profilo adatto per il tecnico di Grugliasco, che spesso ha voluto giocatori simili.

L'ultima suggestione, non per ordine di importanza, si chiama Fernando Llorente. Un altro ritorno in serie A, graditissimo ai nerazzurri. Non sarà facilissimo mettere le mani su un giocatore esperto come lo spagnolo, decisivo nello scontro tra Manchester City e Tottenham nella scorsa Champions League. Ma sognare non costa nulla e con la coppa dalle grandi orecchie da giocare tutto è possibile.