L'Atalanta punta forte su Manuel Lazzari, esterno della SPAL. I rapporti fra i club sono ottimi, tanto che i nerazzurri vantano un credito di 13 milioni di euro per il riscatto di Andrea Petagna. Come spiega Sky il biancazzurro è il rinforzo individuato per le fasce, soprattutto se dovesse andare via uno tra Hateboer e Castagne: il belga piace a Napoli e Milan.