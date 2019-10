© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo fatto una partita tosta, il Napoli è una grande squadra e ci ha messo in difficoltà". Così Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, dopo il pareggio ottenuto al San Paolo contro la squadra di Ancelotti: "Ci abbiamo messo gamba e attributi. Non era facile rimontare dopo il doppio svantaggio. Ci dà morale e siamo carichi, felici del punto conquistato".

Un inizio di stagione sopra la media per Gollini - "E' un buon momento per me, sono felice anche per la squadra. Dispiace aver preso il secondo gol così, ma stiamo comunque facendo delle cose importanti, siamo un grande gruppo".