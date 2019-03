Atalanta, Gollini: "Coppa Italia un sogno, vogliamo la finale di Roma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dai canali ufficiali dell'Atalanta, il portiere nerazzurro Pierluigi Gollini ha parlato così in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina (3-3 all'andata a Firenze): "La semifinale di Coppa Italia rappresenta un po' il sogno di tutti. Noi siamo concentrati su entrambi i fronti. È ovvio che l'idea di poter andare a giocare una finale a Roma è molto allettante, sarebbe qualcosa di storico e faremo il massimo per riuscirci, ma allo stesso tempo non dobbiamo assolutamente sottovalutare il campionato, anzi".