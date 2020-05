Atalanta, Gollini piace al Tottenham: se parte possibile promozione per Carnesecchi

vedi letture

Pierluigi Gollini è recentemente finito nel mirino di diverse big europee, con il Tottenham in cima alla lista. Nel caso in cui l'offensiva di qualche società dovesse arrivare a fatti concreti, ecco che l'Atalanta dovrebbe tornare a pensare a quale titolare affidarsi. Oltre all'ipotesi promozione per Sportiello, che ha superato le frizioni che in passato l'avevano portato alla cessione, c'è anche quella di puntare su Marco Carnesecchi, 19enne in prestito al Trapani che è già più di una promessa. A riportarlo è Tuttosport.