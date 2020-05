Atalanta, Gollini: "Ripartire? Dipende. Ci sono tanti fattori da considerare"

Il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini è intervenuto in diretta Instagram assieme allo youtuber Damiano ‘Er Faina’. Tra gli argomenti trattati anche quello relativo alla possibile ripresa del campionato dopo lo stop legato al Coronavirus: “Giusto riprendere? Dipende - ha esordito -. Ci sono talmente tante cose delle quali non siamo nemmeno al corrente. È difficile fare un'analisi. Se il calcio può dare da mangiare alle persone e ripartire ok, ma ci sono anche persone che rischiano, come le persone anziane. A tutti noi non piace giocare a porte chiuse, ma ci sono tanti altri fattori da considerare. Spero che venga presa una scelta per il bene delle persone. C'è voglia di tornare a giocare. Per me sarà un altro campionato, sarà difficile ripartire. La condizione fisica farà la differenza".