© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "In coppa Italia si può arrivare in fondo, per la Champions puntiamo a un colpaccio in trasferta senza sbagliare i match di Bergamo. Stiamo bene e c’è un entusiasmo incredibile. Sogno una doppietta unica per questo club, così faremmo la storia. Chi è la rivale numero uno? A differenza della Lazio, battuta a dicembre, il Milan ha il vantaggio degli scontri diretti (2-2 a San Siro e 1-3 a Bergamo, ndr). Dovremo fare meglio di loro, ma sono tutte forti".