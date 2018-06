Atalanta, Gollini: "Spero sia arrivato il momento di giocare titolare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Ai microfoni di Sky Sport, il classe 1995 ha dichiarato: "Spero sia arrivato il momento di giocare da titolare, ho sempre lavorato duro, per essere un secondo ho giocato tanto. Non ero dell'Atalanta e ci sono tremila altre considerazioni da fare, ma sono contentissimo, farmi riscattare era il mio obiettivo, spero di trovare spazio e di giocare di più il prossimo anno. Cristante? Con lui ho un rapporto speciale, oltre che lo stesso procuratore, le nostre famiglie vanno in vacanza insieme, siamo in nazionale insieme da quando avevamo 16 anni. Sono dispiaciuto per la persona che se ne va, ma sono contento per il calciatore che è, ha fatto un gran passo in avanti per la sua carriera".