Atalanta, Gollini: "Stavo andando via, ma sono rimasto. Futuro a Bergamo? Adesso sì"

Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, è intervenuto durante la diretta Instagram con 'Er Faina' per raccontare la sua avventura in nerazzurro: "Io mi sentivo di tornare in Italia. Sono cresciuto tanto a Manchester, ma dal punto di vista tecnico dovevo tornare. C’era la Roma, ma mi avrebbe girato in prestito. Vedevo alla mia portata l’Hellas: sono partito da terzo portiere. Quando ho fatto l’esordio è stata una partita incredibile. Marquez, a fine partita, mi fece i complimenti".

Si sente arrivato?

"No. Sarebbe la cosa più sbagliata".

Poi c'è stata l'Aston Villa.

"Io non volevo andarmene, ma l’Hellas doveva fare cassa. C’era la Juventus che mi voleva, ma riflettendoci ho preferito l’Aston Villa. È un gran club, decisi di andare lì. Le cose non sono andate come speravo".

All'inizio giocava poco.

"La mia forza mentale è stata quella di crederci, ho sempre creduto nelle mie scelte. C’è stato un momento in cui ho detto vado via dall’Atalanta, sono stato vicino alla SPAL. Nel mese di gennaio in cui non giocavo stavo andando in Bundesliga, ma sono rimasto. Ero convinto di rimanere e dimostrare qualcosa qui a Bergamo".

Buffon è il migliore della storia?

"Secondo me sì. Io per l’età non mi ricordo Zoff, ma secondo me è lui il migliore".

Cos’è il mondo Atalanta?

"Io l’ho sempre detto, è un mix di fattori. Ci sono persone davvero fantastiche, la famiglia Percassi ha dimostrato il suo valore. Sono stati dei signori per quello che hanno fatto nei nostri confronti e nei confronti della città di Bergamo. È bello perché è una grande famiglia, è un piccolo grande club. Abbiamo un centro sportivo bellissimo in cui c’è tutto. Poi c’è il merito dei giocatori e del mister, lui pretende sempre di più".

Quanto è importante Gasperini?

"Ha dato un’impronta fondamentale, per il gioco e per il gruppo. Il nostro è un gruppo speciale, ha colto in pieno una filosofia di gioco. A volte non basta avere delle grandi idee, bisogna anche applicarle".

La finale di Coppa Italia?

"Ci credevamo molto, vincere sarebbe stato incredibile. Era l’occasione per fare la storia. L’abbiamo vissuta con grande entusiasmo. Non abbiamo giocato bene, era la prima finale: un po’ ha pesato. È stata dura, ma avevamo un obiettivo talmente grande (la qualificazione in Champions, ndr) che più di tanto non ci ha buttato giù".

La nazionale?

"Dispiace, ero nel gruppo che si stava giocando l'Europeo e avevo buone possibilità. Avevo fatto questo bel percorso in nazionale, far parte di quel gruppo è la cosa più bella".

Nel futuro si vede a Bergamo?

"Adesso sicuramente sì, ma nel calcio non si sa mai. Chiaramente nel futuro non puoi saperlo, ci sono tante cose che cambiano".

È giusto riprendere?

"Dipende. Ci sono talmente tante cose delle quali non siamo nemmeno al corrente. È difficile fare un'analisi. Se il calcio può dare da mangiare alle persone e ripartire ok, ma ci sono anche persone che rischiano, come le persone anziane. A tutti noi non piace giocare a porte chiuse, ma ci sono tanti altri fattori da considerare. Spero che venga presa una scelta per il bene delle persone. C'è voglia di tornare a giocare. Per me sarà un altro campionato, sarà difficile ripartire. La condizione fisica farà la differenza".

Il giocatore più forte che hai incontrato?

"Totti. L'ho incontrato alla mia seconda partita in A, lì a Roma fu uno spettacolo. Mi ha impressionato per come vede il calcio".