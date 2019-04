Fonte: Fcinternews.it

Prestazione molto positiva per il portiere della Dea Pierluigi Gollini, che al termine di Inter-Atalanta ha parlato nella mixed zone del Meazza: "Sono molto felice, cerco di aiutare la squadra, sto passando un momento felice a livello personale. Penso sia un buon punto. La parata più difficile è stata quella su Icardi, perché la palla è rimasta lì. Nainggolan mi ha calciato addosso. È stata una grande prova, siamo stati tosti come a Marassi. Stiamo mostrando solidità difensiva, è un'ottima base per noi. Abbiamo tentato il colpaccio, è comunque un punto guadagnato. Abbiamo retto da grande squadra nei minuti finali. Ci siamo, non molliamo mai come la nostra gente. La nostra forza è il gruppo e il gioco. La base è essere tutti uniti, così possiamo toglierci belle soddisfazioni".