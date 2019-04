Atalanta, Gollini: "Testa alla Fiorentina. Vogliamo la finale di Coppa Italia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini commenta al sito ufficiale della Dea il successo ottenuto sul campo del Napoli: "È una grande gioia, ce le meritiamo. Ci siamo ripresi, a livello di punti, quello che abbiamo perso con l'Empoli. Ci dà una grande carica in vista della sfida di giovedì con la Fiorentina. Il Napoli è partito forte, noi abbiamo tirato fuori gli attributi: abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. La mia partita? Sono contento, è un momento positivo per me: non dobbiamo fermarci. La Coppa Italia? Partita fondamentale per noi e per tutta la città di Bergamo. Questa vittoria ci dà grande carica, non vediamo l'ora di affrontare questa partita: speriamo di toglierci un'altra grande soddisfazione, vogliamo arrivare in finale. La classifica? È ancora presto, ma ce la giocheremo fino alla fine".