Atalanta, Gollini: "Vittoria con l'Udinese dedicata a Mondonico"

Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Dea dopo il successo con l'Udinese: "La vittoria è dedicata a Mondonico, ci tenevamo tanto a fare bene in questa partita, perché Mondonico ha fatto la storia dell'Atalanta. Ci tenevamo anche per noi stessi, perché siamo un grande gruppo e lavoriamo sempre al massimo. L'Udinese? Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato tantissimo e potevamo sbloccarla anche prima. Abbiamo dominato, non è facile perché l'Udinese è una squadra tosta e forte fisicamente. La mia è stata una prestazione positiva? Sono qui per questo, quando riesco a dare una mano alla squadra sono felice".