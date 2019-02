© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Gomez è intervenuto al termine del primo tempo di Cagliari-Atalanta. Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport: "Diciamo che togliendo le big le altre si chiudono abbastanza, è difficile. È successo lo stesso in Coppa Italia, speriamo che nel secondo tempo la squadra possa tirare più in porta. Sono contento perché da quando ho cambiato posizione la squadra ha iniziato a giocare bene. Ho cambiato il mio modo di stare in campo, ma sono soddisfatto".