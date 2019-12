© foto di www.imagephotoagency.it

All'intervallo della sfida tra Atalanta e Milan il Papu Gomez, autore del gol che sta decidendo il match, ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Siamo andati a un ritmo altissimo, alla fine l'abbiamo ripreso, ma ci sono stati dieci minuti in cui l'abbiamo perso. Dobbiamo cercare di chiudere la partita. Non avendo una punta vera io e Ilicic cerchiamo di stare tra il terzino e il centrale, per poi girarci e cercare di far male".