Atalanta, Gomez al 45': "Se non giochiamo così siamo normali"

Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il primo tempo contro la Lazio: "Ho cominciato più da centrocampista per potermi inserire come ho fatto nell'azione del gol. L'idea è quella di attaccare, se non facciamo questo siamo una squadra normale. Portiamo intensità e pressing".