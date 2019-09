© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Papu' Gomez, dopo la doppietta nel 4-1 contro il Sassuolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN.

"Siamo stati quasi perfetti, si può migliorare sempre, per esempio nella gestione della palla. Martedì abbiamo una partita importante, abbiamo tirato un po' il freno a mano. Non è mai facile fare 4 gol, complimenti a tutti. So che ho fatto un bel gol, è stata un'azione molto veloce e ora me lo vado a vedere. Ho preso palla e non avevo un compagno vicino, così ho accelerato e mi sono trovato in area. Non so se sia uno dei miei gol più belli con l'Atalanta".