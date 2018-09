Atalanta, Gomez ammette: "Argentina? Non ci penso più come prima"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Papu Gomez, attaccante dell'Atalanta, parla quest'oggi al Corriere di Bergamo analizzando vari temi dell'attualità nerazzurra: "Finora ho segnato 4 gol e sfornato 3 assist? Vorrei raggiungere i 50 gol con l’Atalanta. Ne mancano 11, speriamo. Io sto bene, ho svolto un ritiro perfetto e infatti ho sempre giocato. Lo si vede anche dall’esterno, perché punto l’uomo trecento volte a partita. Anche l’anno scorso ho cominciato bene, ad esempio contro Everton e Lione, poi l’infortunio contro la Sampdoria mi ha frenato e ho dovuto gestirmi. Anche durante la pausa per la Nazionale ho lavorato molto. Se ho sentito il ct dell'Argentina, Scaloni (è stato suo compagno all'Atalanta)? Prima dei Mondiali. Alla Nazionale non penso come prima, magari ci sarà ancora l’occasione per essere convocato, ma è chiaro che, come per l’Italia, si sta studiando un nuovo corso, con ragazzi giovani da far crescere per la Coppa del Mondo del 2022".