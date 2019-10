Atalanta, Gomez: "City più forte di noi. Proveremo a sorprenderli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, ha parlato in vista della sfida in Champions League contro il Manchester City. Queste le sue parole riportate da Sky Sport, con l'argentino che ha esaltato gli inglesi lanciando però la sua sfida: "Il Manchester City è a un livello molto più alto rispetto all'Atalanta e a tantissimi altri club. Da diversi anni è tra le migliori squadre d'Europa. Non sarà facile, ma cercheremo di fare il nostro gioco come facciamo in Serie A. Cercheremo di migliorare in Champions e, perché no, provare a sorprendere anche loro