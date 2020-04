Atalanta, Gomez: "Compagni come De Roon e Freuler si fanno il culo per noi, corrono il triplo"

Papu Gomez che racconta la sua Atalanta a Christian Vieri. In una diretta Instagram fra i due, piena di aneddoti e curiosità, l'argentino si è soffermato anche sui compagni del presente e del passato: "Abbiamo dei compagni che si fanno un culo così per noi, che corrono il triplo come De Roon e Freuler. Per una provinciale come l'Atalanta avere un attacco così con tre nomi importanti, senza dimenticarci di Muriel che ha fatto 14 gol partendo spesso dalla panchina, è pazzesco se si pensa che non c'è il budget delle big. Ogni anno comunque si vendono 2-3 titolari ma tiriamo fuori sempre qualcosa di buono. Ormai i meccanismi sono quelli e la cosa importante è che la base della squadra ci sia: io sono qui da sei anni, poi c'erano Masiello, De Roon e Freuler: la colonna vertebrale della squadra c'è e tutti si adattano velocemente, rendendo tutto più facile".