Atalanta, Gomez: "Delusi dopo il Copenaghen, dobbiamo riprenderci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Atalanta Alejandro 'Papu' Gomez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'avvio stagionale dei nerazzurri: "Abbiamo bisogno di punti contro Chievo, Parma e Bologna. Fare solo due gol in sette partite non va bene, soprattutto per una squadra che ha segnato così tanto. Non ci sta girando tutto bene come negli anni scorsi. Ora magari la palla sbatte sul palo e va fuori".

Sui rigori sbagliati: "Devo continuare a migliorare. Gli ultimi li ho sbagliati. Non so se il mister mi darà ancora fiducia, altrimenti li batterà un altro".

Sull'eliminazione dall'Europa: "L'obiettivo era giocare l'Europa League. Ci ha deluso molto essere usciti col Copenaghen. Dobbiamo riprenderci in fretta perché la classifica ora non è buona".