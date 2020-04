Atalanta, Gomez: "Dicevano che non potevamo giocare col 3-4-1-2 in Champions, ora rido"

Alejandro Gomez, attaccante dell’Atalanta, è intervenuto durante la diretta Instagram di Perform. Ecco le sue parole: "L'Atalanta sorpresa in Champions? È difficile dirlo, soprattutto in questo momento in cui si è fermato tutto. L’Atalanta ha preso consapevolezza, dopo le prime tre partite avevamo dato il 100% ma non è bastato. Da quel momento abbiamo dato il 110% e ne abbiamo vinte quattro di fila. Molti dicevano che l’Atalanta col 3-4-1-2 non poteva giocare in Europa, io ora rido. Molti parlano della fisicità dell’Atalanta, ma una squadra che fa 67 gol non è soltanto intensità. C’è anche grande qualità visto che tutti fanno gol e assist".