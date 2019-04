© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida di San Siro, l'attaccante dell'Atalanta il Papu Gomez ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Ci definiscono la squadra più in forma del campionato? Non credo sia un peso, ma si vede che stiamo molto bene. Nelle ultime 6-7 gare abbiamo fatto male solo contro il Chievo in casa. Dobbiamo continuare a fare punti per arrivare in alto. Il nostro obiettivo è entrare in Europa League, poi chiaramente quando ti ritrovi vicino alla Champions getti un occhio alla classifica. Ma mancano ancora tante partite: fare tre punti oggi ci avvicinerebbe tantissimo all'Inter, speriamo bene".