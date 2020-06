Atalanta, Gomez e la ripresa: "Due mesi fa ero contrario. Ora c'è grande voglia"

vedi letture

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Alejandro "Papu" Gomez, attaccante e capitano dell'Atalanta. Oltre che della responsabilità di rappresentare in campo la città di Bergamo, una delle più colpite dalla pandemia di Coronavirus l'argentino ha parlato anche della ripresa del campionato di Serie A: "Se me l’avesse chiesto due mesi fa avrei detto contrario - spiega in merito alla possibilità di tornare in campo -. La Serie A è un’industria che muove milioni nel Paese: c’è tanta gente che ha bisogno del calcio per vivere, non solo i calciatori".

Sulla sfida col Sassuolo che riaprirà le danze, poi, il Papu racconta: "E' più di un mese che ci alleniamo in sicurezza. Forse ne ho avuta un po’ la prima settimana: da solo non ti facevi solo la doccia, ma anche mille domande. Oggi ho solo tutta la voglia del mondo".