Atalanta, Gomez: "Faccio il Cristante, sono l'unico candidato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alejandro Gomez, capitano e attaccante dell'Atalanta, ha parlato allo store ufficiale nerazzurro in vista della sfida contro la Lazio di lunedì sera. "Sarà una partita bella, puntiamo entrambi all'Europa League ma finora non abbiamo avuto continuità. A Udine si è visto il vero Zapata, ha fatto fatica all'inizio, ma deve abituarsi a giocare con me, Ilicic e Rigoni. Nessuno tranne me può fare quello che faceva Cristante, io sono l'unico candidato. Faccio gioco e creo occasioni più che concludere. Rigoni? Non è facile adattarsi al calcio di Gasperini".