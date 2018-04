Atalanta, Gomez: "Gara sentita con l'Inter, vogliamo l'Europa League"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima della sfida contro l'Inter, l'attaccante dell'Atalanta il Papu Gomez ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "E' una partita molto sentita per i tifosi, molto importante per noi perché conta vincere per aggrapparci alla zona europea. Sappiamo che l'obiettivo stagionale è tornare in Europa League, questo ci ha dato la carica giusta per tornare ai nostri livelli, sappiamo che dobbiamo lottare con tre squadre ma lotteremo fino alla fine. Mondiali? Tutto passa per quello che fai nella squadra, Icardi sta facendo bene, anche io qui, sappiamo che l'Argentina ha grandi attaccanti e dovremo fare del nostro meglio per far cambiare idea a Sampaoli".