Atalanta, Gomez: "Il calcio è l'ultima cosa che mi interessa ora, restiamo in casa"

Il Papu Gomez ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento che sta vivendo la città di Bergamo, colpita dal COVID-19: "Il mio stato d'animo ovviamente non è il top. La situazione del Paese non è la migliore, uno deve cercare di essere positivo ma ci sono notizie negative che quando uno le legge gli resta il rammarico. Non ci resta che rimenere in casa e restare positivi e aspettare che tutto questo possa finire presto".

E' un paradosso fra la stagione esaltante dell'Atalanta al periodo più tremendo della storia di Bergamo?

"Diciamo che negli ultimi quattro anni tutti insieme abbiamo reso felice una città intera e siamo consapevoli di questo. Quello che stiamo vivendo adesso in questo periodo è qualcosa di terribile che ancora non riesco a capire. Non solo a Bergamo, ma anche in Lombardi e in tutta Italia. Dopo la Cina, siamo il Paese con più contagiati. E' difficile pensare al calcio, sinceramente in questo momento è l'ultima cosa che mi interessa. Non so se tornerà, non so se torneremo a giocare in estate o sennò se torniamo fra qualche mese. Sinceramente il Paese si deve mettere apposto, sarà molto difficile tornare a giocare di nuovo".