Atalanta, Gomez: "Il nuovo ruolo mi fa bene. Volevamo restare in alto"

Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha analizzato così la vittoria per 3-1 contro il Lecce ai microfoni di Dazn: "Avevamo forti motivazioni, volevamo restare in alto in classifica al di là della Champions. Per noi il campionato è molto importante e oggi lo abbiamo dimostrato. Oggi mi sentivo bene, in forma. La squadra ha meccanismi ben oliati, io posso giocare più liberamente e siamo arrivati tante volte in porta. Miglior momento? Forse questo nuovo ruolo mi fa bene, anche se fa spendere tante energie. Se mi aspettavo tale partenza? La cosa positiva è aver mantenuto la squadra dello scorso anno, ad eccezione di Mancini: la base c'è, stiamo molto bene insieme".