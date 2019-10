Atalanta, Gomez: "Il rigore? È Llorente che fa fallo su Kjaer"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dei microfoni di SkySport Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il 2-2 in casa del Napoli: “Non è mai facile reggere l’urto in questo stadio. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e nella ripresa abbiamo retto bene. Il finale è stato convulso perché la panchina guardava le immagini del VAR. A mio avviso è Llorente che fa fallo su Kjaer, ma la nostra paura era che Ilicic fosse in fuorigioco. Stiamo proseguendo sulla strada intrapresa l’anno scorso, cercando di affrontare al meglio ogni partita. Ci godiamo il momento, proviamo a vincere sempre e poi vedremo a marzo a che punto saremo. La Champions League? Dispiace non fare risultato, ma cerchiamo di incamerare esperienza da riversare in campionato per affrontare al meglio questo campionato così duro e con squadra molto forti”.