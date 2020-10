Atalanta, Gomez: "Ilicic ha avuto il Covid ed è andato in depressione. Per fortuna ora sta bene"

L'Atalanta ha riabbracciato Josip Ilicic, ma per lo sloveno non è stato facile. Lo racconta, a TYCSports, Alejandro Gomez: "Ha avuto il Covid e ha sofferto molto, è andato in depressione. Arriva un momento in cui la testa ti esplode. Per fortuna ha recuperato e sta bene, lui è importantissimo per noi".

