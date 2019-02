© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Atalanta Gomez ha presentato la sfida di questa sera contro il Milan ai microfoni di DAZN: "In casa dobbiamo cercare di vincere tutte le partite e vedere dove possiamo arrivare alla fine del campionato. Il cambio di ruolo è servito più alla squadra, soprattutto a Duvan, che a me. Mi sono spostato più indietro e lascio più libertà a lui e a Ilicic per creare".