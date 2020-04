Atalanta, Gomez: "In Champions abbiamo cambiato marcia. Fortunati a pescare il Valencia"

vedi letture

"Nelle prime tre partite di Champions ci siamo resi conto che non bastava". In diretta Instagram con Fabio Cannavaro, il Papu, Alejandro Gomez, commenta la stagione dell'Atalanta, ferma sul momento più bello (a livello calcistico) dopoche i bergamaschi hanno battuto il Valencia nel doppio confronto degli ottavi di finale: "Quando abbiamo capito che serviva una marcia in più, lì abbiamo iniziato a fare bene".

Cannavaro - Peccato per lo stop, vi vedevo bene in Champions.

"Anche noi. E poi dispiace per il campionato: siamo quarti, è vero che manca tanto, però siamo messi bene".

Cannavaro - Sì, ma in Champions potevate togliervi belle soddisfazioni. Magari vincerla no, però belle soddisfazioni sì.

"Beh, abbiamo avuto anche un po' di fortuna: abbiamo pescato il Valencia, che era al nostro livello. Magari se avessimo preso il Liverpool sarebbe stato diverso, però comunque credo che nessuno si aspettasse un percorso del genere, soprattutto dopo le prime tre partite".