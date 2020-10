Atalanta, Gomez: "In questa squadra corrono tutti, De Roon e Freuler sono due animali"

vedi letture

Il Papu Gomez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il primo successo in Champions League. Ecco le parole dell'argentino: "La squadra ha fatto molto bene, siamo subito entrati in partita. Penso che a parte un'azione pericolosa loro non hanno creato molto, complimenti alla squadra".

Martedì un buon risultato può farvi fare un passo in avanti.

"Sicuramente la squadra ha un'altra esperienza, in Champions può succedere di tutto. Dobbiamo cercare di approcciare bene tutte le gare, se vinciamo la prossima possiamo metterci bene in classifica".

C'è maggiore esperienza rispetto lo scorso anno.

"Si penso di sì. Negli ultimi anni molti dei miei compagni sono titolari nelle proprie nazionali, questo ti dà maggiore esperienza. Questo ti fa giocare meglio sicuramente".

Ha fatto 5 gol.

WÈ stato un caso (ride, ndr). Ultimamente sto arrivando più vicino all'area. Poi ci sono partite e partite, in alcune gioco più vicino alle punte. Quando la palla entra uno o due volte entra sempre, ci sto provando di più. La squadra sa molto bene cosa deve fare, tutti possono aiutare i compagni e tutti corrono. De Roon e Freuler corrono molto, sono due animali. L'attaccamento alla città è pazzesco e riusciamo a portarlo in campo".