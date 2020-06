Atalanta, Gomez: "L'algoritmo? Sistema onesto ma non mi piace"

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Alejandro "Papu" Gomez, attaccante e capitano dell'Atalanta. Oltre che della responsabilità di rappresentare in campo la città di Bergamo, una delle più colpite dalla pandemia di Coronavirus, e del ritorno in campo con il Sassuolo, l'argentino ha parlato anche del tanto discusso algoritmo che la FIGC ha deciso di utilizzare per stilare la classifica finale qualora il campionato dovesse fermarsi di nuovo: "L’algoritmo è un sistema “onesto” ma non mi piace, a costo di rischiare il quarto posto dico la classifica al momento dello stop, magari senza assegnare il titolo ma solo i posti per l’Europa: è più reale".