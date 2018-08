Atalanta, Gomez: "La società ha fatto cose straordinarie sul mercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta e autore di una doppietta nel match contro il Frosinone, è intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sport:

Non avevi ancora segnato nel 2018 davanti al tuo pubblico. Oggi doppietta e due assist: hai voluto esagerare.

"Ci mancava il nostro stadio, visto che in Europa giochiamo a Reggio Emilia. Siamo molto davvero contenti per questa vittoria".

L'Atalanta non vinceva la prima partita da molto tempo: vi siete tolti un peso?

"Sì, negli ultimi anni abbiamo fatto un po’ di fatica a cominciare. Adesso cominciando prima stiamo meglio dal punto di vista fisico".

Sei subito il capocannoniere della serie A.

"Oggi ho raggiunto i cinquanta gol in serie A. Era uno obiettivo molto importante per me".

Ora testa al Copenaghen.

"L’obiettivo è quello di entrare nei gironi di Europa League. Loro sono organizzati, ovviamente hanno qualità. Speriamo di vincere".

Gasperini vuole tenere alta la tensione anche dal punto di vista societario?

"Diciamo che questa società ha fatto cose straordinarie nelle ultime stagioni. Non possiamo chiedere nulla. Tutti vogliamo i migliori giocatori, a volte si può e a volte no. Il mercato è un po’ folle, ma l'Atalanta ha una grande squadra".

La fascia da capitano era troppo grande?

"Non è che non ho rispettato le regole, era davvero troppo grande. Speriamo la prossima volta sia più piccola".