Atalanta, Gomez: "Lazio e Juve i nostri modelli. Inseguiamo l'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di Lazio-Atalanta allo stadio Olimpico. Nel pre-gara, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il capitano degli orobici Alejandro Gomez, che ha così commentato il match di oggi: "Questa stagione è una delle più belle degli ultimi anni della Serie A, è ancora tutto aperto per la Champions, per l’Europa League, per lo Scudetto e per la retrocessione. Quella di oggi è una sfida molto importante per tutte e due le compagini. La Lazio e l’Atalanta si somigliano per il modo di giocare, noi cerchiamo di imitare le grandi squadre come quella biancoceleste o la Juve perché negli ultimi anni stanno facendo molto bene. I nostri risultati dimostrano che stiamo lavorando bene sia dal punto di vista fisico che tecnico e fino all’ultimo cercheremo di qualificarci per l’Europa League".