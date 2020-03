Atalanta, Gomez non preoccupa. Gasperini al Mestalla con Djimsiti ma senza Toloi

Gomez e Caldara lavorano a parte ma non preoccupano, gli altri stanno bene, ad eccezione di Toloi. La ripresa degli allenamenti a Zingonia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha visto l’Atalanta dividersi in due gruppi: lavoro di scarico per i titolari di Lecce, partitella con la Primavera per gli altri. Il Papu, uscito malconcio domenica, ha svolto un allenamento differenziato a causa di un fastidio al ginocchio destro: nessun allarme, comunque, dato che il problema non sembra serio e il capitano dovrebbe recuperare per la prossima partita, che da calendario sarebbe quella di martedì prossimo in casa del Valencia. Discorso simile per quanto riguarda Caldara, pure lui a parte per un acciacco alla caviglia destra: c’è ottimismo per un suo pronto recupero. Nessun problema, invece, per Ilicic e Malinovskyi, gli altri giocatori usciti malconci dal Via del Mare: ieri, hanno svolto una seduta regolare, con i rispettivi gruppi.

Djimsiti è ok - E l’altra buona notizia viene da Djimsiti, al lavoro con i compagni dopo avere saltato Lecce per una botta alla coscia: l’albanese è recuperato. Sutalo a parte, così, l’unico probabilissimo assente per la gara di Mestalla è Toloi: il brasiliano è fermo per una piccola lesione al flessore destro. Non sono in programma nuovi imminenti esami, ma resta in forte dubbio.