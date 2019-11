© foto di www.imagephotoagency.it

Alejandro Gomez, mattatore nella prima vittoria in Champions della storia dell'Atalanta, ha così parlato a Sky Sport dopo il 2-0 alla Dinamo Zagabria in cui ha messo la firma con il gol del raddoppio: "Oggi sono tornato un po' ai tempi dell'Argentina, quando ero giovane e giocavo solo per fare tunnel. Mi divertivo così, e anche oggi è successo perché abbiamo giocato un calcio spettacolare. Potevamo fare tanti gol, e il merito è che non abbiamo quasi mai sofferto. Abbiamo acquisito la giusta esperienza. Dopo la partita con il Manchester abbiamo preso sicurezza e giochiamo come in Italia".