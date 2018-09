Atalanta, Gomez: "Per muovermi da Bergamo serve l'offerta di una big"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Papu Gomez, attaccante dell'Atalanta, parla quest'oggi al Corriere di Bergamo analizzando vari temi dell'attualità nerazzurra: "Senza Europa abbiamo un attacco troppo affollato? Se sia un problema o una risorsa dipenderà dalla stagione, se si rivelerà positiva o meno. Comunque non vorrei essere nei panni del mister (ride, ndr). In attacco il club si è affidato, a differenza degli anni scorsi, a gente di esperienza, come Zapata e Rigoni, un talento che vuole dimostrare di essere all’altezza di un campionato difficile come il nostro. Io sono rimasto? Ogni anno si parla di un mio trasferimento. Io capisco il club, perché sono un suo patrimonio, sia tecnico che di immagine. Io sono sempre stato chiaro: per muovere me, la mia famiglia e i miei progetti extra calcio serve che arrivi una big e che accontenti le richieste della società".