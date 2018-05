Atalanta, Gomez: "Preliminari? Sarà una preparazione al campionato"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal Corriere di Bergamo, l'attaccante dell'Atalanta Alejandro Gomez ha parlato della qualificazione europea, ma anche della mancata chiamata dell'Argentina: "Sono ancora un po’ deluso, me l’aspettavo dopo la mancata convocazione nelle ultime amichevoli contro Italia e Spagna. Speravo di essere inserito almeno nella lista dei 35, ma niente. È dura fare parte della Selección, anche perché in Argentina spingono per avere in squadra calciatori che militano nel campionato in patria".

Sui preliminari d'Europa League: "Io sono positivo. Dovremo anticipare il ritiro di una sola settimana. E le partite per raggiungere i gironi potremmo considerarle anche di preparazione al campionato".