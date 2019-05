Atalanta-Gomez, presto il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analizzando il prossimo mercato dell'Atalanta, La Gazzetta dello Sport sottolinea come la dirigenza del club voglia ripartire in maniera chiara da alcuni punti fermi, come ad esempio Toloi, Palomino, Masiello e Djimsiti per la difesa. Ma non solo. Fra i giocatori più rappresentativi della rosa, l'Atalanta è pronta ad alzare il muro anche per il Papu Gomez, leader vero che - si legge - prossimamente con ogni probabilità discuterà rinnovo ed adeguamento dell’ingaggio (attualmente percepisce 1,6 milioni).