Atalanta, Gomez pronto a legarsi a vita. Rinnovo e aumento in vista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Gomez si ricarica in vacanza, pronto a cominciare un'altra stagione con la maglia dell'Atalanta. Prima, però, l'attaccante argentino potrebbe porre la firma sul rinnovo del contratto fino al 2023 con gli orobici. Come riporta La Gazzetta dello Sport, proseguono i discorsi tra l'agente e la dirigenza della Dea per il prolungamento.

Ritocco - Un rinnovo che dovrebbe portare anche un meritato aumento dello stipendio, che potrebbe passare a da 1,6 a sfondare i 2 milioni. Un regalo di Percassi, che era già stato pensato a gennaio, quando l'Al-Hilal offrì 10 milioni ai nerazzurri. Gomez, nel corso delle ultime stagioni, ha rinunciato a tante proposte per restare all'Atalanta e vuole continuare a essere protagonista.