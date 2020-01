Atalanta, Gomez: "Quando non sto bene la squadra ne risente"

© foto di PhotoViews

Papu Gomez ha parlato a Sky della sfida contro il Torino e del suo ruolo nella squadra: "Sono consapevole che quando sto bene la squadra gira e a volte sia per un acciacco, una botta o diverse ragioni non sto bene e la squadra ne risente. Contro il Torino dobbiamo essere consapevoli che sarà una battaglia da giocare perché il Toro è una bella squadra, fisica, che negli ultimi anni lotta per andare in Europa. Speriamo di poter finalmente fare risultato".